Klein und sauber für die Stadt

Bergisch Gladbach/München.Klein, wendig, ökologisch – mit diesen Merkmalen wollen elektrische Stadtautos punkten. Ein Beispiel ist das Start-up e.Go Mobile, das ein neues Auto auf den Markt bringt. Welche Chanchen haben solche City-Flitzer?

Da sie mit einer geringen Batteriekapazität auskommen, können sie günstig angeboten werden, erläutert Stefan Bratzel, Professor für Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft. Sie benötigten zum Laden aber eine ausreichende Infrastruktur. Der Preis spiele eine wichtige Rolle, da reine Stadtmobile Zweit- oder Drittfahrzeuge sind. Kleine Hersteller wie e.Go könnten die Industrie wachrütteln. Der Nachteil: ihr kleines Servicenetz.

100 Kilometer Wegstrecke optimal

E-Stadtautos von Kleinherstellern seien Nischenfahrzeuge und für Flotten wie Paket- oder Pflegedienste interessant, sagt Andreas Radics von der Unternehmensberatung Berylls Strategy Advisors. Wer sich ein E-Auto zulegen will, achtet darauf, dass er das Fahrzeug entweder zu Hause oder am Arbeitsplatz laden kann. Es lohne sich besonders für Pendler, die täglich 30 bis 50 Kilometer Fahrweg zurücklegen müssen, also bis zu rund 100 Kilometer pro Tag, sagt Anja Smetanin vom Auto Club Europa (ACE).