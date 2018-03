Kleiner Bär mit großer Fan-Schar

Anzeige

Manche Lebewesen muss man einfach liebhaben, und Paddington gehört zweifellos dazu. Vor vier Jahren eroberte der kleine Bär mit dem blauen Dufflecoat die Herzen der Kinogänger. In Großbritannien wurde „Paddington“ 2014 zum erfolgreichsten Familienfilm nach „The Lego Movie“.

Auch hierzulande schauten mehr als zwei Millionen Menschen gespannt zu, wie Paddington seine Heimat Peru verließ und sich in London gegen die zwielichtige Tierpräparatorin durchsetzen musste. In „Paddington 2“ (2017, erhältlich auf DVD, Blu-ray Disc, Ultra HD Blu-ray und als Video-on-Demand) steht ihm nun das nächste Abenteuer bevor.

Paddington (gesprochen von Elyas M’Barek) hat sich in London eingelebt. Bei seiner Wahlfamilie, den Browns (unter anderem Sally Hawkins und Hugh Bonneville), fühlt er sich „bärenwohl“. Als der 100. Geburtstag seiner nach wie vor in Peru lebenden Tante Lucy ansteht, will Paddington ihr eine ganz besondere Freude machen: Weil sie stets von einer Reise nach London geträumt hat, möchte er ihr ein einzigartiges Pop-up-Buch über die Hauptstadt schicken. Um es bezahlen zu können, sucht Paddington sich verschiedene Jobs, die er mal mehr und mal weniger gut meistert. Er hat gerade das Geld zusammen, da wird das Pop-up-Buch aus dem Antiquitätenladen von Mr. Gruber (Jim Broadbent) gestohlen. Ob der ebenso eitle wie abgehalfterte Theaterstar Phoenix Buchanan (exzellent: Hugh Grant) etwas mit der Sache zu tun hat? Paddington und die Browns beginnen ihre eigenen Ermittlungen. Dabei landet der arme Paddington sogar im Gefängnis...