Knallige Farben, kantige Form

Wolfsburg.Eins muss man Volkswagen lassen. Die Kreation eines der coolsten Modellnamen der vergangenen Jahre geht eindeutig nach Wolfsburg. T-Roc – das lässt Kinder verzückt aufjubeln, weil sie an Dinosaurier denken, klingt verwegen und individuell. Und mit dem Namen schnellen die Erwartungen an den neuen VW nach oben. Ob die Entwickler an Dinos dachten, als sie sich Gedanken darüber machten, wie das Kind heißen soll, ist nicht überliefert.

Volkswagen T-Roc 2,0 TDI 7-Gang DSG 4Motion Style Motor: Vierzylinder-Diesel

Vierzylinder-Diesel Hubraum: 1968 ccm

1968 ccm Leistung: 110 kW/ 150 PS

110 kW/ 150 PS Max. Drehmoment: 340 Nm

340 Nm Antrieb: Sieben-Gang-DSG, Allradantrieb

Sieben-Gang-DSG, Allradantrieb Höchstgeschw.: 200 km/h

200 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 8,4 Sekunden

0-100 km/h in 8,4 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 5,7 l, außerorts: 4,8 l, gesamt: 5,1 l

innerorts: 5,7 l, außerorts: 4,8 l, gesamt: 5,1 l CO2-Emission: 135 g/km

135 g/km Abgasnorm: Euro 6 d

Euro 6 d Länge: 4234 mm, Breite: 1819 mm, Höhe: 1573 mm

4234 mm, Breite: 1819 mm, Höhe: 1573 mm Leergewicht: 1505 kg

1505 kg Kofferraum: 392 bis 1237 Liter

392 bis 1237 Liter Preis: 31 825 Euro

31 825 Euro Serienausstattung: Leichtmetallfelgen, Komfortsitze vorn, elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Klimaanlage, Spurhalteassistent „Lane Assist“.

Offiziell ist T-Roc eine Anlehnung an Tiguan und Touareg. Sie liefern – so VW – die SUV-Gene, die hohe Sitzposition, die Nehmerqualitäten von Karosserie und Fahrwerk. Die Silbe „Roc“ sei eine Ableitung des englischen „Rock“ (Felsen). Sie wiederrum stehe für die Positionierung als Crossover. Aha, wieder eine von diesen eierlegenden Wollmilchsäuen, die höheres Einsteigen ermöglichen – und trotzdem die Agilität eines Kompakten liefern sollen.

Der T-Roc geht sogar noch weiter. Er setzt auf Sportlichkeit. Das coupéartige Dach unterstreicht dies genauso wie das zweifarbige Design, das eine Kombination von elf Außen- und drei Dachfarben ermöglicht. Knallige Farben übrigens – den Testwagen zierte Kurkumagelb. Die kantigen Formen mit perfekt eingepassten Karosserieteilen versprechen einen kleinen Feinen. Ebenso wie das satte Schließen der Türen. Doch sobald der Blick auf das Armaturenbrett fällt, macht sich Enttäuschung breit. Zwar wird innen ganz modern die Außenfarbe als Gag an Zierleisten und Sitzen wieder aufgenommen, das verwendete Hartplastik allerdings lässt jeden Charme von Hochwertigkeit verfliegen. Rundherum herrscht die Anmutung eines Mittelklassemodells aus dem Japan der 1990er Jahre.