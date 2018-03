Kombi feiert in Genf Premiere

Anzeige

Stockholm.Nachdem Volvo zuletzt lauter Geländewagen präsentiert hat, bringen die Schweden jetzt einen neuen Kombi in Stellung. Mit dem V60 treten sie gegen Autos wie BMW 3er Touring oder das T-Modell der Mercedes C-Klasse an. Der V60 feiert seine Publikumspremiere auf dem Genfer Autosalon (8. bis 18. März) und kommt im Sommer in den Handel. Während sich Volvo zu Abmessungen und Kofferraumvolumen noch ausschweigt, haben die Schweden immerhin schon die Preise und die Motorisierungen verraten. So soll es den Kombi ab 40 100 Euro geben – dann mit einem 2,0 Liter großen Vierzylinder-Diesel als D3 mit 110 kW/150 PS.

Den gleichen Motor gibt es als D4 auch mit 140 kW/190 PS. Als einzigen Benziner hat Volvo den ebenfalls 2,0 Liter großen T6 im Angebot, der es auf 228 kW/310 PS bringt. Noch in diesem Jahr soll es auch zwei Plug-in-Hybride mit Benzinmotor geben: Den T6 Twin Engine AWD mit einer Systemleistung von 250 kW/340 PS und den T8 Twin Engine AWD mit 287 kW/390 PS. Zur elektrischen Reichweite macht Volvo genau wie zu Fahrleistungen und Verbrauch noch keine Angaben. tmn