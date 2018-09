Kompaktes Geländeauto

Der Lexus UX wird rund 33 000 Euro kosten. © Lexus

Köln.Im Frühjahr bringt die Toyota-Marke Lexus ihren ersten kompakten Geländewagen in den Handel. Abgeleitet vom Toyota C-HR soll der UX im März in den Verkauf gehen und rund 33 000 Euro kosten. Der 4,50 Meter lange UX ist zwar auffällig gezeichnet, sieht aber nicht ganz so avantgardistisch aus wie der C-HR. Außen dezenter und innen vornehmer, fährt er allerdings mit den gleichen Motoren: Es gibt ihn als UX 200 mit einem 2,0 Liter großen Benziner mit 126 kW/171 PS oder als UX 250h. Dann wird der gleiche Benziner mit einem E-Motor kombiniert und der Hybridantrieb erreicht eine Systemleistung von 130 kW/178 PS.

Diese Variante gibt es dann außerdem auch mit Allradantrieb. Die Fahrleistungen liegen vergleichsweise dicht beisammen: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der UX in 8,5 bis 9,2 Sekunden, und das Spitzentempo liegt zwischen 177 und 190 km/h. Der Verbrauch für den Hybriden liegt im besten Fall bei 4,1 Litern (CO2-Ausstoß: 96 g/km). Der UX 200 steht mit Werten ab 5,6 Litern und 132 g/km in der Liste. Zu den Ausstattungsoptionen des UX zählen neben der elektrisch angetriebenen Hinterachse für den Allrad zahlreiche Assistenzsysteme vom adaptiven Tempomaten bis zum Head-up-Display. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018