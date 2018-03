Kompetenz in Wallstadt

Anzeige

Mit dem Jahrgangswechsel hat sich in der Physiopraxis Walz in der Mosbacher Straße 21 auch ein personeller Wandel vollzogen. Nach 26 Jahren, in denen er die Praxis in Wallstadt aufgebaut und kontinuierlich ausgebaut hat, hat Hartmut Walz zum 1. Januar seine Praxis für Physiotherapie und Krankengymnastik an Helmut Blank übergeben. Blank, der ausgebildeter Physiotherapeut und sich unter anderem in den BereichenManuelle Therapie, Craniosakral Therapie und in der Behandlung des Kiefergelenks weitergebildet hat, ist aus seiner vorherigen Tätigkeit in der Physiopraxis bereits vielen bekannt.

Für die Patienten ändert sich mit dem Wechsel in der Praxisleitung nichts. Auch weiterhin wird Walz in der Physiopraxis aktiv sein, jedoch nicht mehr im gleichen Umfang wie zuvor. Zudem bleibt das bisherige Team bestehen.

Auch unter der Leitung von Blank steht der Mensch mit seinen Leiden und Erkrankungen im Mittelpunkt der Bemühungen des Teams. Während der Behandlungen setzen die gut geschulten Mitarbeiter alles daran die Beschwerden der Patienten zu lindern. Zusätzlich zu Physiotherapie und Krankengymnastik bietet die Praxis weitere Leistungen an. Um diese Praktiken ausüben zu können, musste in Weiterbildung zusätzliche Kenntnisse aufgebaut werden.