Komposition aus Bild, Text und Musik

Ketsch.Zu einer Kerwe-Matinee lädt Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße ein. Am Sonntag ab 11 Uhr werden Werke der Künstlerin Beatrice Donin beispielsweise aus ihrer Ausstellung „Dichotomie“ gezeigt. Zu den Bildern „Das Auge der Welt“, „die Schachfantasien“, „Leere-Fülle-Leere“ und „Explosion“ wird es eine Performance des Musiktheaters Tatjana Worm geben. Auch ein Text von Rainer Wedler wird eine gewichtige Rolle bei der Ausstellungseröffnung spielen. Die Gesamtkomposition läuft unter dem Titel „schwarz weiß“.

Beatrice Donin ist im italienischen Prato geboren. Seit 2002 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin hatte seitdem Ausstellungen in Italien, Deutschland sowie Österreich und nahm an internationalen Kunstprojekten teil. Seit 2007 lebt und arbeitet Beatrice Donin, die unter anderem ein Arbeitsstipendium der Kunstsektion des österreichischen Bundeskanzleramtes erhielt, im Norden der Toskana. An diesen künstlerischen Auftakt schließt sich der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr bei Buch und Manufakturwaren an, bei dem man in lockerer Atmosphäre lustvoll stöbern kann.

Auch beim Wohnmarkt Keilbach lohnt es sich, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr vorbeizuschauen. Eine Spezialköchin von Neff wird zu Gast sein, die zur Induktionskochvorführung bittet. Auch Dampfgarer werden präsentiert.

Weihnachtsboutique öffnet

An der Kerwe öffnet die Weihnachtsboutique bei Keilbach. Ferner werden hausgemachte Kuchen und Kaffee serviert. Wer in der Wohn-Boutique etwas findet, erhält 15 Prozent Rabatt. Auch auf Woll-Pfannen gibt es einen Nachlass, nämlich zehn Prozent. Wer gleich einen ganze Küche ordert, kann sich einen Geschirrspüler als Geschenk sichern. mab

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018