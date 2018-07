Kosmetik für den Bestseller

Anzeige

Basispreis bei 25 590 Euro

Der Nissan X-Trail wird wahlweise mit einem Benziner mit 163 PS sowie zwei Diesel mit 130 und 177 PS angeboten. Der gefahrene X-Trail 2.0 dCi 4WD erreicht aus dem Stand die 100-Kilometer-Marke in 10,0 Sekunden. Der Vortrieb endet bei 196 km/h. Die ruckfreie Kraftübertragung übernimmt das Automatikgetriebe Xtronic. Der Diesel, der sich mit einem leisen Brummen meldet, benötigt laut Werk im Durchschnitt 6,0 Liter pro 100 Kilometer. In der Praxis war es knapp ein Liter mehr. Das komfortabel ausgerichtete Fahrwerk bügelt Unebenheiten geschmeidig weg. Per Drehschalter wird die Traktion erhöht. Der Nissan X-Trail 2.0 dCi All-Mode 4x4i Acenta kostet 37 150 Euro. Für die dritte Sitzreihe kommen 800 Euro dazu. Der Basispreis liegt bei 25 590 Euro.

