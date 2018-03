Kostenlose Reanimationssets für Schulen

Anzeige

Der Verein Herzinfarkt-Projekt, seit 1985 in Ludwigshafen aktiv, hat für die Aktion „Ludwigshafener Schüler retten Leben“ Reanimationssets im Wert von rund 30 000 Euro gekauft. Diese wurden nun an fast alle weiterführenden Schulen in Ludwigshafen verteilt. Am städtischen Klinikum in Ludwigshafen lernten Schüler zudem den richtigen Umgang mit den Sets. An einer Torsopuppe demonstrierte Margarethe Halbreiter (Bild) von der Herstellerfirma, wie die Puppe funktioniert. In ihr ist zum Beispiel ein Klicker eingebaut, der ein akustisches Signal abgibt, wenn man tief genug auf den Brustkorb drückt.