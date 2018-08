Anzeige

Seiser Alm.Der Spätsommer und der Herbst legen den Wanderern und Mountainbikern die schönste Jahreszeit zu Füßen. Auf der größten Hochalm Europas, der Seiser Alm, ist dann die Fernsicht so klar wie sonst kaum und die Temperaturen sind ideal, um die Schönheiten dieser einmaligen Natur- und Berglandschaft in den Südtiroler Dolomiten (Unesco-Weltnaturerbe) auszukosten.

Das Vier-Sterne-Hotel Steger-Dellai auf der Seiser Alm könnte man als „Institution“ bezeichnen. Das Haus ist eines der traditionsreichsten in der Region. Urlaubstage in dem traumhaft gelegenen Hotel sind geprägt von dem nachhaltigen Gedanken, die Natur zu wahren, sie in ihrer ursprünglichen Form zu entdecken und zu genießen. Seine Gemütlichkeit, sein warmes Ambiente und seine einmalige Philosophie verdankt das Steger-Dellai einem ganz besonderen Paar: Paula Wiesinger und Hans Steger – Bergpioniere, die die Seiser Alm liebten wie kaum ein anderer. Gemeinsam legten die beiden den Grundstein für das Almhotel Steger-Dellai und für die Förderung des nachhaltigen Tourismus auf der Seiser Alm.

Special und Buchung Wanderwochen (2. September bis 6. Oktober): 7 Übernachtungen inklusive Verwöhnpension, Wellnessoase „Luxus der Ruhe“, Bein-Gel Kastanie & Minze von Vitalis Dr. Joseph, alle Inklusivleistungen – ab 652 Euro p. P. Infos: Hotel Steger-Dellai, Saltriastraße 6, I-39040 Seiser Alm, Telefon +39/0471/72 79 64, E-Mail: info@hotelsteger-dellai.com, www.hotelsteger-dellai.com kaba

An diesem Platz erleben Naturfreunde Südtirol von einer besonders authentischen Seite. Die Gastgeber entführen ihre Gäste in die Berge, holen die Natur ins Haus und verwöhnen mit kulinarischen Köstlichkeiten aus frischesten Zutaten. Vielerlei Südtiroler Spezialitäten kommen auf den Tisch. Wohlfühlen ist rund um das Steger-Dellai von Natur aus gegeben. Ruhe prägt diesen Kraftplatz im Grünen. Die alpine Wellnessoase des Hauses erstreckt sich auf 2000 Quadratmetern und gibt den Blick in die tolle Bergwelt frei. mk