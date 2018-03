Krankensalbung stärkt in schweren Zeiten

Anzeige

Zu Unrecht wird die Krankensalbung oft als „letzte Ölung“ bezeichnet. Die Krankensalbung ist jedoch kein Sterbe- sondern vielmehr ein Stärkungs-Sakrament, das Menschen beispielsweise vor Operationen, bei chronischen Erkrankungen oder im Alter ermutigen und unterstützen soll. Daher laden besonders Klinikseelsorgende regelmäßig Patienten und Angehörige zu Krankensalbungs-Gottesdiensten in Mannheims Kliniken ein. Aber auch in den katholischen Kirchengemeinden finden diese Stärkungs-Gottesdienste statt. An diesem Sonntag wird um 15 Uhr in der St. Bartholomäus-Kirche (Bild, Sandhofen) das Sakrament der Krankensalbung gespendet. Alle Personen, die die Krankensalbung erhalten möchten, sollten in den vorderen, dafür reservierten Kirchenbänken Platz nehmen. Für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer wird die rechte Seitentür der Kirche an der Rampe geöffnet sein. schu (Bild: kathma-nord.de/Schwemlein)