Kreatives Schaffen verbindet

Ein kleiner Pinguin lugt aus sattem Blau hervor, Hände, die ineinandergreifen, vor einem mit kräftigen Pinselstrichen aufgetragenen Grün, akkurat ausgeschnittene Blumen, die die Ordnungsliebe des Künstlers widerspiegeln. Die farbenfrohen Collagen, die derzeit im ersten Stock des Hector Sport-Centrums an den Wänden hängen, verbindet vor allem eins: Sie repräsentieren das Thema „Einfügen und Zusammenfügen“ im doppelten Sinne. Im künstlerischen durch die Technik, im zwischenmenschlichen durch die Begegnung von behinderten und nicht-behinderten Menschen beim gemeinsamen Gestalten.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung am Samstagmorgen stellte Dr. Hans-Jochen Hüchting das Kunst-Projekt gleich in zweierlei Funktionen vor. Als Präsident der TSG fungierte er als Gastgeber in den Räumen des Sport-Centrums, gleichzeitig engagiert er sich aber auch für „Kunst und Diakonie“. Unter diesem Titel setzen sich Mitgliedern des Evangelischen Gemeindebauvereins Weinheim-Lützelsachsen und Mitarbeiter des Pilgerhauses Weinheim für den verbindenden Kunstgedanken ein.

Projekt gibt es seit 21 Jahren

Seit 21 Jahren malen und gestalten Menschen in verschiedenen Lebenslagen einmal im Jahr gemeinsam, immer unter Anleitung eines Künstlers. In diesem Jahr war es die Künstlerin und Arbeitstherapeutin Elke Bissdorf, die im April den Kunstaktionstag im Pilgerhaus gestaltete. Das Team von „Kunst und Diakonie“ hatte im Vorfeld bereits fleißig Zeitschriften gesammelt. Fünf Arbeitstische waren mit Scheren, Klebestiften, Farben und Pinseln ausgestattet, um die bereitgestellten Leinwände mit Leben füllen zu können.

Nun waren Kreativität und Fantasie gefragt, sowohl bei der Kreativgruppe der Behindertenhilfe des Pilgerhauses, bei den Künstlern der Behindertenhilfe Bergstraße aus Bensheim-Auerbach als auch bei den Gästen. Eine Kreativität, die Dr. Hüchting in seiner Ansprache besonders hervorhob. „Auch wenn einige der Künstler mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung leben, kreativ sein können wir alle.“

Die Lust am künstlerischen Schaffen verbindet. Den 19 ausgestellten Collagen ist nicht anzusehen, ob sie von Menschen mit oder ohne Behinderung gestaltet wurden. Manche leben von ihrer Farbenpracht, legen den Fokus auf die visuelle Wirkung. Manche setzen auf inhaltliche Ausdruckskraft.

Unter dem Titel „Überwiegend lächelnd“ tragen fröhliche Gesichter das Lachen in die Welt hinein. Die Collage „Wasser für alle“ setzt sich kritisch mit dem Wassermangel in Äthiopien auseinander. Ein brüllender Löwe schwebt wie George Orwells „Big Brother“ über allem, während ein riesiger Mund hinausschreit, was Künstler und Betrachter bewegt. Netze und Schwämme geben den Werken Tiefe und eben jenen reliefartigen Charakter, der Collagen zu eigen ist.

Die Werke sind noch bis Anfang Januar 2019 zu den üblichen Öffnungszeiten im Hector Sport-Center zu sehen. Die Bilder stehen zu Verkauf. i.k.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018