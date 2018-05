Krimi aus dem Wien der 1920er Jahre

Anzeige

Wien 1920: Vor zwei Jahren endete der Erste Weltkrieg, was für Österreich das Ende der kaiserlich und königlichen Monarchie und politisches Ringen um eine neue Staatsform bedeuteten. Obwohl gewisse Kreise im Wohlstand prassen, ist die Versorgungslage in der fragilen Republik überwiegend katastrophal, die Not groß, der Hunger allgegenwärtig. Auch – oder ganz besonders – in der Hauptstadt. Dementsprechend groß die Verzweiflung der meisten Einwohner. Ein Nährboden für Korruption, Plünderungen, Raub, nicht zuletzt Mord und Totschlag.

Kriminalinspektor August Emmerich, der seit kurzem endlich in die Abteilung Leib und Leben (Mordkommission) versetzt wurde, muss sich trotz großer Ambitionen für seine neue Aufgabe mit Schreibtischarbeit begnügen, da ihn die Kollegen samt Chef ablehnen – nicht nur wegen seiner Kriegsverletzung, die ihn „zum Krüppel“ gemacht hat. Auch Neid und Angst vor Konkurrenz bremsen Emmerich und seinen Assistenten Winter aus – bis sie zum Personenschutz einer bekannten Schauspielerin abgestellt werden.

Mit der Versetzung zu Leib und Leben endete der erste Kriminalfall von August Emmerich in „Der zweite Reiter“, mit dem die Österreicherin Alex Beer 2017 ein preisgekröntes Debüt hinlegte. „Die rote Frau“ ist nun der Nachfolger – und nicht weniger gut. Vom kompliziert konstruierten und durchdacht gelösten Fall mal abgesehen, zeigt sich das vor allem darin, dass man trotz der rund 100 Jahre, die zwischen dem Handlungszeitraum und heute liegen, alles so wahrnimmt, als wäre man dabei. Und zwar mit allen Sinnen: Man riecht das Elend einer nur mühsam aufrechterhaltenen Infrastruktur und den Heizungsstaub in der Luft. Man schmeckt den Dreck der Zerstörung.