Krimi trifft Komödie

Mit der skurrilen Kriminalkomödie „Mörderstund ist ungesund“ eröffnet der Theaterverein Holzwurm im November mit jeder Menge schwarzem Humor seine Theatersaison. Nach Jahrhunderten im Familienbesitz wird Heinrich von Putzstein der neue Hausherr eines Schlosses. Dennoch kann er seiner Lebensgefährtin Dr. Franziska von Kümmersbrück, die im Schloss ein psychiatrisches Sanatorium betreibt, leider nur eine Gartenbank vom Baumarkt zum Jahrestag schenken. Die Ansprüche seiner Exfrau gestatten ihm keine großen Sprünge.

Als diese gemeinsam mit einer Unternehmensberaterin das Schloss umkrempeln und Personal und Patienten hinauswerfen will, schrillen endgültig die Alarmglocken. Die Patienten mit ihren multiplen Persönlichkeiten steuern vielfältige und ungewöhnliche Rettungsvorschläge bei, während der Graf zur Lösung des Problems lieber auf die klassische Gärtnerin zurückgreift. Da die Ehefrau jedoch ebenfalls eine Gärtnerin angeheuert hat, wenn auch zu ganz anderen Zwecken, verlieren nicht nur Kommissarin Klara Fall und ihr Assistent Mike Witzig schon bald den Überblick.

Früh Theaterluft schnuppern

Nach den viel beachteten Aufführungen des Musicals „My Fair Lady“ in der Weinheimer Stadthalle im Juni knüpfen die Holzwürmer nun erneut an ihre erfolgreiche Jugendarbeit der letzten Jahre an, heißt es in einer Pressemitteilung. So konnten die Nachwuchsdarsteller des Theatervereins zum Teil bereits von Kindesbeinen an Theaterluft schnuppern. Als neu gegründete Jugendgruppe stehen sie mit „Mörderstund ist ungesund“ nun bereits mit ihrer dritten Theaterproduktion auf der Bühne.

Aufführungen sind am Freitag, 16., und Samstag, 24. November, um jeweils 19 Uhr, sowie an den Sonntagen, 18. und 25. November, um jeweils 18 Uhr, im Gemeindehaus Herz Jesu in Weinheim. Einlass ist an allen Aufführungstagen bereits zwei Stunden vor Beginn. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei der Buchhandlung Bücherwald, Pappelallee 1a, in Weinheim. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018