Kühlmittel kann teurer werden

Bonn/Hamburg.Das Befüllen ihrer Klimaanlage mit Kältemittel könnte für Autofahrer in diesem Jahr teurer werden. Bei dem Kältemittel Tetrafluorethan (R134a), mit dem die Klimaanlagen vieler älterer Autos arbeiten, sind nach Einschätzung des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in diesem Sommer Lieferengpässe nicht auszuschließen. Auf Autofahrer könnten in den Werkstätten höhere Kosten zukommen, sagt Sprecher Ulrich Köster.

Lieferengpässe erwartet

Hintergrund ist eine Verordnung der Europäischen Union zur Reduzierung des Verbrauchs sogenannter fluorierter Treibhausgase, die auch das Kältemittel R134a betrifft. Seit vergangenem Jahr schon gebe es auf dem Kältemittelmarkt stetige Preiserhöhungen, teilt der ZDK mit. Wie die „Autobild“ berichtet, halten Experten eine Erhöhung des Kilogrammpreises für das Kältemittel R134a im Laufe dieses Jahres von aktuell 40 Euro auf 60 Euro für realistisch. Der Einbau von Klimaanlagen, die mit dem Kältemittel laufen, ist in neuen Autos verboten. tmn