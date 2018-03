Kürzer und flacher

Anzeige

Köln.Peugeot nimmt einen neuen Anlauf in der Mittelklasse und stellt den neuen 508 an die Spitze seines Modellprogramms. Die neue Generation der gehobenen Limousine feiert ihre Premiere im März auf dem Genfer Autosalon und soll nach Angaben des französischen Herstellers im Oktober in den Handel kommen. Im Gegensatz zum Vorgänger schrumpft der 508 zwar um acht Zentimeter auf 4,75 Meter, sieht aber stattlicher und zugleich sportlicher aus. Nicht umsonst wird der Wagen auch sechs Zentimeter flacher, bekommt rahmenlose Seitenscheiben und die Silhouette eines Coupés. Innen gibt es dazu ein ungewöhnlich kleines Lenkrad, digitale Instrumente und einen großen Touchscreen.

Den Kontrapunkt zur modernen Technik setzen Kippschalter in Klavierlack und viel Leder. Wie es sich für ein Flaggschiff gehört, geizt Peugeot nicht bei der Ausstattung: So verfügt der 508 zum Beispiel als erstes Modell der Marke über ein Nachtsichtsystem. Er bekommt eine automatische Abstandsregelung sowie eine elektronische Notbremse mit Fußgängererkennung bis 140 km/h und LED-Scheinwerfer. Für den Antrieb stehen zwei Benziner mit 180 oder 225 PS sowie drei Diesel mit 150, 160 PS oder 180 PS zur Wahl. tmn