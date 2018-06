Kultursommer feiert mit buntem Programm

Anzeige

Musikcamp für Jugendliche

Für Jugendliche wird erneut ein Musikcamp angeboten. Von 23. bis 29. Juli können 50 Teilnehmer unter pädagogischer Leitung musizieren und improvisieren. Die Produkte aus dieser Woche – Songs, Bilder, Videos, Podcasts, Cover und T-Shirts – werden anschließend veröffentlicht.

Ein besonderes Ereignis im Jubiläumsjahr ist die Reihe Domorganisten. Namhafte europäische Domorganisten geben zwischen 16. Juni und 17. September Gastspiele in Südhessen, darunter Gianluca Libertucci (Rom), Oliver Latry (Paris) und Winfried Bönig (Köln).

Ein Schwerpunkt im Programm sind Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Neben den bekannten Festivals wie „Rock und Pop am Tännchen“ in Weiterstadt (22. und 23. Juni), „Sound of the Forest“ am Marbachstausee (2. bis 5. August) und dem „Trebur Open Air“ (27. bis 29. Juli) gibt es zahlreiche weitere Veranstaltungen, die zum Mitmachen einladen darunter Kindertheater, Konzerte, Workshops und vieles mehr.

Zu den Tagen der offenen Ateliers öffnen am 22. und 23. September fast hundert Künstler und Künstlergruppen ihre Ateliers für Interessierte und zeigen ihre Arbeiten. Mit der Aufführung der Krönungsmesse KV 317 von Wolfgang Amadeus Mozart und der Sinfonie Nr. 2 „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy endet der 25. Kultursommer Südhessen am 23. September in der katholischen Stadtkirche St. Peter und Paul in Dieburg.

Klassisches Abschlusskonzert

Dargeboten unter anderem vom Vokalensemble am Frankfurter Kaiserdom, dem Frankfurter Domchor, der Frankfurter Domsingschule und dem Frankfurter Domorchester, wird hier die große Vielfalt des Kultursommers deutlich: Der Spannungsbogen reicht von der Eröffnungsparty über verschiedene Genres bis zum klassischen Abschlusskonzert.

„All diese Veranstaltungen sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem unterhaltsamen, spannenden und hochwertigen Programm 2018“, sagt der Vorsitzende des Kultursommers Südhessen Thomas Will, Landrat des Kreises Groß-Gerau. Der Veranstaltungskalender liegt ab sofort in allen Städten und Gemeinden der beteiligten Landkreise, der Stadt Darmstadt und den Sparkassen aus. Weitere Infos und das Gesamtprogramm gibt es im Internet. zg

