Kunstdiebstahl aus lauter Liebe

Der Held heißt Anatol, er ist ein Sonderling und kommt oft gar nicht heldenhaft daher. Anatol arbeitet, weil er sich nicht zum Studieren entschließen kann, als Aufseher in einem Museum in Wien. Als er sich während einer Chagall-Ausstellung in eine junge Französin verliebt, gerät sein Alltag aus den Fugen: Die Hauptfigur des Romans „Anatol studiert das Leben“ stiehlt im Überschwang der Gefühle das Bild „Traum der Liebenden“. Das möchte er seiner Flamme als Geschenk bringen, obwohl er nur grob ahnt, wo sie leben könnte. Auf dieser Grundlage inszeniert Autorin Susanne Falk eine kurzweilige Verfolgungsjagd. Daran beteiligt ist außer der Polizei auch Anatols großbürgerliche Wiener Familie samt der matronenhaften Großmutter. Insgesamt eine unterhaltsame Familiengeschichte, gemischt mit Eindrücken aus der Kunstwelt und Krimi-Elementen (Picus Verlag, Wien, 360 Seiten, 18 Euro). dpa

