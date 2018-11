Kunstförderverein stellt aus

Bei der Mitgliederausstellung des Kunstfördervereins Weinheim gibt es Werke von 29 Künstlern aus Weinheim und Umgebung zu sehen. Wer wissen möchte, was sich hinter Titeln wie „Zeichen unterm Regenbogen“, „Schuh der Herzkönigin“ oder „Helle Zeit“ verbirgt, ist zur Ausstellungseröffnung am Dienstag, 4. Dezember, um 19 Uhr in die Galerie der Volksbank Weinheim eingeladen.

Begrüßt werden die Gäste der Vernissage von Klaus Steckmann, dem Vorstandsmitglied der Volksbank und von der Vorsitzenden des Kunstfördervereins, Waltraud Bucher-Olehowski. Einführende Worte spricht Kunsthistorikerin Dagmar Wolf-Heger. Für Musik sorgt Frank Hurrle von der Musikschule.

Die Gruppenausstellung dauert bis zum 22. Februar kommenden Jahres. dra

