Kurzer Weg zum Ausbildungstag

Der Weg zum Ausbildungstag Hockenheim ist leicht zu finden. Die Stadt lässt sich bequem über Autobahnen und per Zug erreichen und das Tagungs- und Veranstaltungszentrum – die Stadthalle – ist innerhalb des Ortes gut ausgeschildert.

Wer mit der Bahn anreisen möchte, kann direkt am Bahnhof Hockenheim aussteigen, der an der Eilzugstrecke Karlsruhe-Mannheim liegt. Bis zur Stadthalle kommt dann noch ein Fußweg von etwa zehn Minuten dazu. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Stadtbus zu nehmen, der alle 30 Minuten in Richtung Innenstadt fährt. Die Haltestelle der Stadthalle ist die „Heidelberger Straße/VHS Hockenheim“.

Mit dem Auto können Besucher bequem bis zur Tiefgarage der Stadthalle Hockenheim fahren. zg