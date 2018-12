Lärm schürt den Hass

Lärm kann einen schon in den Wahnsinn treiben. Vor allem wenn es der liebe Nachbar ist, der zur Dauerbelästigung wird, etwa durch „Möbelrücken, das Getrappel am Tag, das Rauschen der Klospülung und das Beischlafgewinsel“. Für den Lehrer, Hauptfigur in Patrícia Melos neuem Roman „Der Nachbar“, wird der lärmende Senhor Ypsilon zur Hassfigur.

Die Wut des Lehrers steigert sich noch, als er den Nachbar verdächtigt, seine Katze entführt und getötet zu haben. Eines Tages ergibt sich unverhofft die Gelegenheit, heimlich in die Wohnung des Nachbarn einzudringen. Und dann ist der gute Mann plötzlich tot.

Doch wohin mit der Leiche? Melos Roman ist viel mehr als ein spannender Kriminalroman, er ist zugleich das Psychogramm eines Besessenen. Das Buch ist ganz aus der Sicht des Lehrers geschrieben, so nimmt der Leser intensiv an seinen Obsessionen teil. Lärm als Nährboden für Gewalt ist hier auch ein gesellschaftliches Problem, denn „heutzutage ist Stille ein Produkt für die Reichen“. So werden die Lärmgeplagten zu einer Gefahr für ihre Umwelt (Patrícia Melo: „Der Nachbar“. Tropen, Stuttgart. 159 Seiten, 18 Euro). dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018