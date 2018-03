Läufer bezwingen Hirschkopf

Anzeige

Der Verein Weinheimer Nordstadtfreunde (WNF 14) veranstaltet am Samstag, 12. Mai, gleich zwei sportliche Events. Die Kinderolympiade soll zwischen 11 und 14 Uhr rund um das neue Vereinsgelände am Wasserheisl stattfinden, und auch auf dem Bolzplatz Rottenstein werden die Kinder ihre Schnelligkeit und Geschicklichkeit in den Disziplinen Steinstoßen, Weitsprung, 40-m-Lauf, Dosenwerfen, Sackhüpfen, Geschicklichkeitslauf und Zielschießen mit dem Fußball messen. Es wird in drei Altersklassen gestartet: 0 bis 7 Jahre, 8 bis 12 Jahre und 13 bis 18 Jahre. Die Teilnahme an der Kinderolympiade ist kostenlos.

230 Höhenmeter zu überwinden

Um 14 Uhr erfolgt dann am Kreisel Brunhildstraße der Start zum 1. Weinheimer WNF 14-Hirschkopfberglauf über 7,2 Kilometer, bei dem 230 Höhenmeter zu überwinden sind. Der Lauf führt zum Teil über unwegsames Gelände und setzt gute Kondition voraus. Hier wird in vier Altersklassen gestartet 7 bis 12 Jahre, 13 bis 18 Jahre, 19 bis 50 Jahre und älter als 51 Jahre. Jugendliche dürfen nur in Begleitung Erwachsener laufen. Für weniger Geübte bietet sich der 1. WNF 14-Vogesenlauf an, der um 14.30 Uhr am Kreisel gestartet wird. Dieser Lauf führt über 3,8 Kilometer, und es sind 85 Höhenmeter zu überwinden Beide Läufe enden am Wasserheisel, wo von 11 bis 18 Uhr auch Getränke und Speisen angeboten werden. Um 16 findet die Siegerehrung statt.

Startgeld: Für den Hirschkopf- und Vogesenlauf 5 Euro, Anmeldeschluss ist der 15. April. Nachmeldungen für eine Nachmeldegebühr von 5 Euro möglich. Anmeldungen und Infos zur Kinderolympiade, Nordstadtlauf bei Hans Jörg Klump: Klump@arcor.de; Telefon 06201/17225. WN