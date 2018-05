Landerlebnis bleibt aktiv

Anzeige

Neben Aktionen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in der „Hinteren Mult“ wie einer Mahnwache am Sonntag um 10.30 Uhr und dem Ochsenfest am 10. Juni, wird die Aufbereitung eines Bauwagens die größte Aufgabe sein. Dieser soll für Kindergartengruppen in der Feldflur bereitgestellt werden, damit diese dort gärtnern können. Gerade dafür werden noch freiwillige Helfer gesucht. Im Herbst soll es wieder eine gemeinsame Apfelernte geben. red

Info: Infos im Internet: www.landerlebnis-weinheim.de

