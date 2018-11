Lange Nacht auch in Mannheims Kirchen

An der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ die heute Abend stattfindet, beteiligen sich auch viele Kirchengemeinden. Sie laden zu Musik, Ausstellungen und natürlich auch zu Gottesdiensten ein. Um 18 Uhr finden Feiern statt in der evangelischen Friedenskirche (Schwetzingerstadt), im Stile von Taizé in der evangelischen Johannis-Gemeinde (Bild, Lindenhof) und in der katholischen St. Josef-Kirche (Lindenhof), wo die Katholische Junge Gemeinde einen Jungendgottesdienst gestaltet. Um 21 Uhr gibt es in der Kapelle der katholischen Christ-König-Kirche die Möglichkeit, am „Abendlob“ teilzunehmen. red (Bild: Merkel)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.11.2018