Langjährige Fachkenntnis

Anzeige

1989 übernahm Hans-Peter Ott die Firma Daum. Der Name der Firma blieb erhalten, doch von da an spezialisierte sich der Betrieb auf Haustechnik im Heizung und Sanitärbereich. Zur Expansion zog die Firma Daum 1993 in die Schwanheimer Straße 126a um, wo sie auch heute noch zu finden ist. Seit Juli 2014 wird das Geschäft bereits in der zweiten Generation von Andreas Ott weitergeführt. Er hat im Jahr 2006 seinen Meister in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik fertiggestellt. Die Firma Daum beschäftigt heute 25 Mitarbeiter. Davon sind fünf Auszubildende.

Mit ihrer Spezialisierung auf Heizung, Sanitär und Kundendienst bietet die Firma Kompetenz auf höchstem Niveau. Egal ob Sanierung oder Neubau, Einzelobjekte oder Mehrfamilienhaus – das fachkundige Team lässt keine Wünsche offen.

Auch auf digitaler Ebene ist die Firma Daum ein Vorreiter in der Beratung. Ab sofort bietet das Unternehmen auch einen neuen Online-Service an. Der sogenannte Heizungsrechner hilft jedem sich schnell über die Kosten für eine neue Heizanlage zu informieren. Zudem bietet er auch die Möglichkeit eine in die Jahre gekommene Heizung mit einem neuen System zu vergleichen. In mehreren Schritten wird hier der Bereich Brennstoffe, Gebäude, Wärmeschutz, die aktuelle Heizanlage und weitere Punkte abgefragt. Danach kann man das vollständige Angebot als pdf-Datei entweder downloaden oder sich per E-Mail zugeschickt lassen. red/pr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.04.2018