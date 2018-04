Laster sollen raus aus Mannheimer Wohnstraßen

Anzeige

Lkw-Fahrer weichen oft in Wohngebiete aus. Am Neuen Messplatz (Bild) in Mannheim stehen mitunter bis zu 100 Fahrzeuge. Anwohner fühlen sich von laufenden Motoren und Lärm gestört. Das soll bald der Vergangenheit angehören. Die Stadt möchte noch in diesem Jahr dem Gemeinderat eine Planung vorlegen, die das Abstellen großer Wagen auf dem gut frequentierten Messegelände unmöglich macht. Sie reagiert damit auf heftige Klagen und Druck, auch aus der Politik. Es soll nach einem Ersatzgelände gesucht werden – eventuell in Autobahnnähe.