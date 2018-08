Laudatio von Gumbrecht

Der Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht hält am Sonntag, 14. Oktober, bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in Frankfurt die Laudatio auf Aleida und Jan Assmann, der 32 Jahre lang den Heidelberger Lehrstuhl für Ägyptologie innehatte. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels gestern mit. Das in Konstanz lebende Ehepaar beschäftigt sich mit dem Vermächtnis alter Hochkulturen – und zieht daraus Lehren für unser heutiges Zusammenleben. Der Preis ist mit 25 000 Euro verbunden.

Gumbrechts Schwerpunkte sind die westliche Philosophie seit dem 18. Jahrhundert, die romanischen Literaturen des Mittelalters und des frühen 20. Jahrhunderts sowie die Ästhetik des Sports. Der Philologe wurde 1948 in Würzburg geboren und lebt seit 1989 in den USA.

Der Ägyptologe Jan Assmann kam am 7. Juli 1938 in Langelsheim im Harz zur Welt. Er studierte in Heidelberg Klassische Archäologie und Gräzistik, bevor er sich der Ägyptologie zuwandte. Nach der Habilitation 1971 übernimmt er bis zu seiner Emeritierung 2003 den Heidelberger Lehrstuhl für Ägyptologie. Seit 1968 ist er mit der Konstanzer Anglistin Aleida Assmann, geboren 1947, verheiratet. Sie ist bekannt für Sachbücher wie „Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik“, das am 28. August in dritter Auflage bei C. H. Beck erscheint. dpa/jpk

