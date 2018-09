Laufen für guten Zweck

Die Weinheimer Firmen Abt und Kurka organisieren am Freitag, 14. September, zum fünften Mal eine Benefizveranstaltung mit Spendenlauf. Das Motto lautet: „Mit Spaß helfen.“ Eingeladen sind Firmen aus Weinheim und Umgebung.

Die Einnahmen – 2017 waren es 3500 Euro – gehen jedes Jahr an eine andere gemeinnützige Einrichtung in Weinheim. Diesmal ist es die Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg (GUB). Davon profitieren fünf Weinheimer Kindergärten und eine Grundschule, mit denen die GUB Projekte für gesunde Ernährung, Naturwissenschaften und Kunst durchführt. Die Benefizveranstaltung findet auf dem Gelände der Firma Kurka und Partner Steuerberatungsgesellschaft in der Eisleber Straße 1 statt.

Startschuss um 15 Uhr

Los geht’s am 14. September um 14 Uhr, der Startschuss für den Spendenlauf fällt um 15 Uhr. Bis 17 Uhr können die Teilnehmer die 2,1 Kilometer lange Laufstrecke in Angriff nehmen. Die Siegerehrung schließt sich um 17.30 Uhr an.

Es erfolgt keine Zeitmessung, jeder Teilnehmer kann so schnell und so viele Runden laufen, wie es seine Fitness zulässt. Aber auch für Zuschauer gibt es ein Rahmenprogramm mit Livemusik, Trampolinspringen und Hüpfburg für Kinder sowie Torwandschießen. wn

