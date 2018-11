Lebendige Adventskalender starten heute

Mit Beginn des Advents rückt Weihnachten in greifbare Nähe: Während morgen, 2. Dezember, in evangelischen wie katholischen Kirchen die erste von vier Kerzen auf dem Adventskranz entzündet wird, öffnen sich in den Gemeinden schon heute Abend festlich geschmückte Fenster und Türen für halbstündige Adventsimpulse. Vom Lateinischen „adventus“ – Ankunft – abgeleitet steht der Begriff nämlich für das Warten auf die Ankunft – die Geburt Jesu Christi. Dieses Warten, sich Besinnen und Einstimmen auf das christliche Hochfest findet damit nicht nur in den Gottesdiensten statt. Mit in der Mehrzahl ökumenischen lebendigen Adventskalendern schaffen die Gemeinden ganz bewusste Auszeiten zum Innehalten im Advent. Vom Privathaus über Kindergärten und Pflegeheime bis hin zu Bürgercafés öffnen sich bis zum 24. Dezember nahezu an jedem Abend für eine halbe Stunde. Es gibt sie in Neuostheim, auf Franklin, in der Neckarstadt, in Sandhofen, auf dem Pfingstberg und in Seckenheim. red (Bild: pixabay.de/Gellinger)

