Dettingen.Ein Pärchen hat am Donnerstagabend in Dettingen am Main ein lebensgefährliches Fotoshooting in den Bahngleisen veranstaltet. Die Bundespolizei nimmt den Vorfall zum Anlass, vor den Gefahren des Bahnbetriebs zu warnen.

Gegen 21.15 Uhr entdeckte am Donnerstag ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn über eine Kamera nahe der Hörsteiner Straße ein Pärchen im Gleisbereich und veranlasste eine sofortige Streckensperrung.

Streckensperrung veranlasst

Als eine Streife der Bundespolizei den Einsatzort erreichte, hielten sich die beiden noch immer in Gleisnähe auf. Nach eigenen Angaben zur Folge wollte der 18-jährige Mann von seiner gleichaltrigen Freundin Filmaufnahmen tätigen.