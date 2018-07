Lecker Essen, Live-Musik, Bachregatta

Anzeige

Auerbach.„Auf zum Spaß in de Gass“ heißt es an diesem Wochenende zum 32. Mal in Auerbach. Das sommerliche Traditionsfest lädt aber nicht nur zum geselligen Beisammensein mit Live-Musik in die Bachgasse ein. Seit vielen Jahren ist auch der verkaufsoffene Sonntag fester Bestandteil des Bachgassenfestes.

Von der Ludwigstraße bis zur „Alten Dorfmühle“ zieht sich die Festmeile entlang des Bachs, wobei sich das Geschehen vorwiegend auf der Gasse, aber auch in einigen Höfen abspielt.

Insgesamt 19 Standbetreiber haben sich angemeldet, das sind zwei weniger als im vergangenen Jahr, aber das Angebot ist nach wie vor vielfältig und abwechslungsreich.