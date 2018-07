Leidenschaftlich und sicher

Anzeige

Köln.Im wachsenden Segment der kompakten SUV (Sport Utility Vehicle) mischt mit dem XC 40 seit jüngster Zeit auch ein Volvo mit. Der schwedische Hersteller, der unter der Fahne Chinas fährt, hat nach der Präsentation von XC 90 und XC 60 somit seine SUV-Palette nach unten abgerundet. Auch der kleine Geländewagen ist auf den ersten Blick als Mitglied der neuen Volvo Generation zu erkennen. Charakteristisch sind die LED-Scheinwerfer im sogenannten Thors-Hammer-Stil, der markante Kühlergrill und die kraftvollen Schultern. In Verbindung mit ein paar neuen Sicken und Kanten sowie der dynamischen Keilform strahlt der XC 40 Energie und Leidenschaft aus.

Volvo XC 40 T5 AWD Momentum Motor: Vierzylinder-Benziner

Vierzylinder-Benziner Hubraum: 1969 ccm

1969 ccm Leistung: 182 kW/ 247 PS

182 kW/ 247 PS Max. Drehmoment: 350 Nm

350 Nm Antrieb: Allrad, Achtgang-Automatik

Allrad, Achtgang-Automatik Höchstgeschw.: 230 km/h

230 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 6,5 Sekunden

0-100 km/h in 6,5 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 9,3 l, außerorts: 6,0 l, gesamt: 7,2 l

innerorts: 9,3 l, außerorts: 6,0 l, gesamt: 7,2 l CO2-Emission: 168 g/km

168 g/km Abgasnorm: Euro 6

Euro 6 Länge: 4425 mm, Breite: 1863 mm, Höhe: 1652 mm

4425 mm, Breite: 1863 mm, Höhe: 1652 mm Leergewicht: 1775 kg

1775 kg Kofferraum: 460 bis 1336 Liter

460 bis 1336 Liter Preis: 46 100 Euro

46 100 Euro Serienausstattung: System zur Kollisionsvermeidung inkl. Fußgänger-, Fahrradfahrer- und Wildtiererkennung sowie Kreuzungsbremsassistent, Infotainmentsystem, Regensensor, Fahrdynamikregelung.

Auf Wunsch rollt der kompakte Schwede mit einem farblich abgesetzten Dach vom Band – je nach Ausstattungsvariante in Weiß oder Schwarz. Auch die Außenspiegel, Dachreling, Fensterrahmen und Unterfahrschutz unterscheiden sich je nach Linie. Der Schwede gewährt individuellen Spielraum. Diese Individualität spiegelt sich auch im Innenraum wider. Schaltzentrale und Herzstück des Infotainment-Systems ist der große hochformatige Touchscreen im Tablet-Stil, der senkrecht im Zentrum der Armaturentafel platziert ist. Rechts und links davon fallen die großen Lüfterdüsen auf. Pfiffig sind Features, wie beispielsweise der in die Mittelkonsole integrierte Mülleimer. Die Ablagemöglichkeiten nehmen zahlreiche Utensilien auf, speziell in die Fächer in den vorderen Türen passt überdurchschnittlich viel rein. Die Insassen finden auf allen Sitzgelegenheiten reichlich Platz vor. Der Kofferraum erreicht von Volumen von 460 Litern, das sich durch Umklappen der Rücksitzlehnen auf bis zu 1336 Liter erhöhen lässt.

Ein großes Thema ist beim schwedischen Unternehmen nach wie vor die Sicherheit. Da greift das System bei drohenden Zusammenstößen mit entgegenkommenden Verkehr ebenso ein wie beim unbeabsichtigten Verlassen der Fahrbahn. Der Notbremsassistent trägt dazu bei, dass Kollisionen mit Fahrzeugen, Fußgängern oder Wildtieren vermieden werden. Ein Kreuzungs-Bremsassistent verhindert Kollisionen beim Linksabbiegen. Eine 360-Grad-Kamera gibt einen guten Überblick und hilft das Fahrzeug in Parklücken zu manövrieren.