Letzte Zugabe einer heiß verehrten Serie

Jetzt geht also im Bluebird Cafe zu Nashville doch noch das Licht aus. Zumindest sind die Scheinwerfer der Seriencrew erloschen, die im legendären Musik-Club seit 2011 regelmäßig gedreht hat. Nach 123 Episoden, Beinahe-Aus und Senderwechsel infolge einer Fan-Petition endete beim US-Spartenkanal CMT in diesem Sommer die Country-Music-Soap „Nashville“. Seit 31. Juli sind (dienstags, 21 Uhr) die 16 Folgen der sechsten und finalen Staffel auch im deutschen Pay-TV zu sehen, jeweils in Doppelprogrammierung. Bei den gängigen Download-Plattformen sind sie einzeln oder komplett erhältlich.

Die neuen Episoden tragen sich mit der Last einer klaffenden Leerstelle. Denn das Herz dieser heiß verehrten Dramaserie wurde zur Hälfte der fünften Staffel gleichsam bei lebendigem Leib herausoperiert.

Dabei hatte Autorin und Oscar-Preisträgerin Callie Khouri (1992, für das Drehbuch zu „Thelma & Louise“) einst bekräftigt: Ohne die Zusage von Connie Britton hätte sie die Idee einer Serie aus dem Country-Mekka der USA überhaupt nicht umgesetzt. Als das TV-Netzwerk ABC „Nashville“ nach der vierten Staffel an CMT weiterreichte, war in der Hauptdarstellerin aber ein Entschluss gereift. Connie Britton stieg aus nicht näher definierten persönlichen Gründen aus. Der über zwei Episoden zelebrierte Unfalltod der von ihr verkörperten Country-Ikone Rayna James gehört wohl zum tränenziehendsten, was es im Serienfernsehen zu sehen gab.