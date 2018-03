Liebe mit Hindernissen

Anzeige

Schon die spartanische Junggesellen-WG ist den Eltern ein Dorn im Auge. Doch das ist noch das kleinste Problem von Kumail (Kumail Nanjiani) in „The Big Sick“ (2017, erhältlich auf DVD, Blu-ray Disc und als Video-on-Demand). Er ist der Sohn einer pakistanischen Familie, die in ihren Traditionen verwurzelt ist, auch wenn sie in den USA lebt.

Genauso wenig akzeptabel wie seine Bleibe ist der gewählte Beruf des Sprosses für die Eltern. Als Comedian in Chicago schindet er bei seinen konservativen Eltern keinen Eindruck. Zudem wird seine Mutter nicht müde, ihrem Jungen ledige junge Frauen vorzustellen, die „zufällig“ zum Essen vorbeikommen, wenn Kumail da ist.

Als Kumail die skurrile Emily (Zoe Kazan) kennenlernt, hat er einen Sparringspartner in Sachen Humor gefunden, und jetzt könnte eine Culture-Clash-Lovestory zwischen den USA und Pakistan ihren Lauf nehmen. Doch das funktioniert nicht, da Kumail seine Beziehung seinen Eltern gegenüber verheimlicht. Das verletzt Emily so, dass sie nicht mehr an ihre Liebe glaubt. Es folgt keine Aussprache, sondern die Trennung. Ungewöhnliche Voraussetzungen für eine romantische Komödie, die zum großen Teil ohne die Hauptdarstellerin auskommen muss. Die wird nämlich ins Krankenhaus eingeliefert mit einer höchst ominösen und gefährlichen Krankheit.