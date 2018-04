Liebe, Zweifel und neue Wege zu sich

Anzeige

Dort lernt sie Silver kennen. Einen Mann, der ohne große Pläne in den Tag hinein lebt und Hilfsarbeiten macht. In vielem wirkt er wie das Gegenteil von Feline. Was die zwei verbindet, ist ihre Verletzlichkeit. So fühlen sie sich stark zueinander hingezogen und beginnen eine Affäre. Als Feline dann allerdings begreift, dass Silver Alkoholiker ist, wird ihr letztendlich klar: Diese Liebesbeziehung ist auf Dauer nichts für sie – auch wenn sie sie gerade jetzt voll genießt.

Als eine der großen Stärken des Romans erweist sich – neben dem nie voyeuristischen Eindringen in die Innenwelt Felines – der hervorragende, oft auch humorvolle Umgang mit Sprache. So nennt die betrogene Mutter Lars’ neue Freundin beim Grübeln nicht einfach beim Namen, sondern wählt häufig den Zusatz „Prinzessin“ Loles. Trauer, Verzweiflung, Wut, vieles schwingt in dieser Wortwahl mit.

Italienabenteuer bringt Hoffnung

Ein weiterer Höhepunkt ist die kurze Geschichte in der Geschichte über Felines Großvater. Sie handelt von dessen tragischer Lebensliebe. Und von einem – von Feline phantasievoll ausgeschmückten – Italienabenteuer. Wer angesichts dieser Problemballung denkt, der Roman könne seine Leser nur betrübt hinterlassen, der irrt: Feline kehrt aus ihrer Sommer-Flucht gestärkt zurück und beginnt ihr neues Leben mit Tochter Youna. Es ist etwas in ihr in Gang gekommen. Ziel? Offen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.04.2018