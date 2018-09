Lieder aus der Welt der Musicals

In die Welt des Musicals entführt der FUNtastiChor der Sportvereinigung (SVG) Nieder-Liebersbach sein Publikum mit dem aktuellen Programm „World of Musical“. „Wir haben ein Poutpourri von verschiedenen, oft bekannten Musicalmelodien zusammengestellt“, erläutert Chorleiterin Ria Günther aus Schriesheim-Altenbach. Die Stücke sind dabei vierstimmig arrangiert und kunstvoll ausgearbeitet. Den Schwerpunkt bilden Ausschnitte aus Disney-Produktionen wie Lions King (König der Löwen), Aida und Mary Poppins, unter anderem mit dem zungenbrecherischen Supercalifragilisticexpialidocious. Die Musicals Hair und Grease liefern Ohrwürmer für zwei weitere Medleys.

Mehrere Soli und Duette

Die rund 30 Sängerinnen und Sänger bestreiten den Hauptteil des Abends, am E-Piano begleitet von Elisabeth Nadler. Daneben stehen mehrere Soli und Duette von Aktiven der Chöre im Programm, darunter „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch mit Jens Werkmann als Bär Balu und Monika Helfmann als Mogli. „Ich wollte mich einmal auf eine einzige Gattung beschränken, um ihre musikalische Vielfalt zu zeigen und erlebbar zu machen“, erläutert Ria Günther ihre Motivation zum Programm „World of Musical“.

Dynamik im Programm

Im Jahr des 125. Jubiläums der SVG wagt sich der Chor außerdem an ein außergewöhnliches Experiment. Sechs Aktive der vereinseigenen Gruppe Elements unter der Leitung von Jenny Keil werden zu Beginn des zweiten Teils live zum Grease-Medley tanzen, in dem es auch um die Rock’n’Roll Party Queen geht. Das bringt zusätzliche Dynamik ins Programm. „Für uns ist das etwas völlig Neues, und wir freuen uns darauf“, betont Jenny Keil.

Eine zweite Aufführung nach der heimischen Premiere am Vorabend gibt es am Sonntag, 30. September, um 17 Uhr in der Eventfabrik a2 in Weinheim. Karten gibt es bei Elektro Amend in Weinheim und im Internet (www.funtastichor.de). red

Info: Infos im Internet: www.funtastichor.de

