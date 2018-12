Lighthouse-Affäre: Kein Ende in Sicht

Bergstraße.Über ein Jahr ist vergangen, ohne dass der Konflikt um Vandalismusschäden in der früheren Flüchtlingsunterkunft im alten Bensheimer Lighthouse-Hotel beigelegt wurde. Mehr noch: Mittlerweile beschäftigt sich auch die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit dem Fall.

Was war passiert? Im Lighthouse in der Wormser Straße waren von Dezember 2015 bis November 2016 junge, unbegleitete Flüchtlinge untergebracht, bis zu 219 in 107 Zimmern. Der Kreis Bergstraße hatte die Immobilie von dem Unternehmen Craft Berry angemietet.

Nachdem die Flüchtlinge Ende 2016 ausgezogen waren, machte der Vermieter Schadenersatzforderungen geltend. Er bezifferte die Schäden auf 206 000 Euro. Der Kreis zahlte auch, forderte aber ein halbes Jahr später den Großteil des Betrags wieder zurück, weil die Versicherung nur 20 000 Euro zahlen wollte.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Kreis erhob schwere Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Jugendamts: Dieser solle unbefugt die Zahlung veranlasst haben, hieß es, obwohl es noch kein Gutachten von der Versicherung gegeben habe. Kurz nach den Vorgängen hatte er gekündigt und eine neue Arbeitsstelle bei einem Betrieb angetreten, der ebenso wie Craft Berry mit der Unternehmerfamilie Streit in Verbindung steht. Die Kreisspitze stellte schnell den Zusammenhang her, der Mann habe seinem späteren Arbeitgeber einen Gefallen tun wollen.

Im Kreistag sorgte das Thema Ende 2017 für viel Aufregung. Das Gremium ermächtigte die Verwaltung zu klagen, wenn sich keine Einigung mit den Vermietern erzielen lässt.

Anfang des Jahres 2018 wurde dann schließlich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet – allerdings nicht vom Kreis, sondern von dem früheren Mitarbeiter des Jugendamts. Im Februar zeigte er drei Funktionsträger des Kreises Bergstraße wegen Verleumdung an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit April, und zwar in beide Richtungen. Um dem Vorwurf der Verleumdung nachzugehen, muss sie auch herausfinden, ob an den Anschuldigungen gegen den Mitarbeiter etwas dran ist. Der hatte im Januar ein Schreiben vom Kreis bekommen, er solle das Geld zurückzahlen.

Danach passiert einige Monate nichts. Ende November dann die Mitteilung des Kreises, es sei eine Lösung des Konflikts in Sicht: Die Versicherung habe sich bereiterklärt, weitere 130 000 Euro zu zahlen. Wenn der Kreistag dem zustimme, werde die Verwaltung keine Forderungen mehr gegen Craft Berry erheben.

Schnell zeigt sich aber, dass beide Seiten bei ihren Positionen bleiben. Kreis und Versicherung erkennen die Schadenshöhe nach wie vor nicht an. Die 130 000 Euro sind Teil der sogenannten „Vermögenseigenschadenversicherung“, die fällig wird, wenn dem Kreis „Schäden durch fahrlässige oder vorsätzliche Verstöße von Mitarbeitern gegen Dienstpflichten entstanden sind“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In einem Pressegespräch mit dieser Zeitung betonen die Streits wiederum, dass sie die Schadenshöhe von 206 000 Euro für gerechtfertigt halten. Es fallen Begriffe wie „Verwaltungsversagen“ und „Dilettantismus“, bis hin zu der Forderung, die Kreisspitze müsse zurücktreten. Ihr habe klar sein müssen, dass die Versicherung nicht den ganzen Betrag übernehmen werde. Zudem habe Craft Berry mit dem Kreis einen Vergleich geschlossen, nach dem dieser die 206 000 Euro zahlen, jedoch nicht den Vermögenschaden ausgleichen sollte, der dem Unternehmen entstanden sein soll, weil das Hotel nach dem Auszug der Flüchtlinge mehrfach nicht genutzt werden konnte. Aus dem Landratsamt wurde diese Darstellung bestritten.

Versicherung zahlt

Bei dem Pressegespräch äußert sich auch der frühere Kreismitarbeiter. Die Zahlung sei korrekt abgewickelt worden, mehrere Mitarbeiter und Leitungskräfte eingebunden und die Kreisspitze informiert gewesen, ebenso wie die Versicherung. Man habe die Zahlung schnell über die Bühne bringen wollen, damit der Kreis nicht zusätzlich Ausfallmiete zahlen muss. Außerdem habe sein Wechsel zur fraglichen Zeit noch gar nicht im Raum gestanden. Vielmehr habe er sich damals noch Hoffnungen auf eine Beförderung gemacht, bis unvermittelt ein Mitarbeiter aus einer anderen Abteilung der Verwaltung die vakante Stelle besetzte, die er angestrebt habe. Erst daraufhin habe er gekündigt.

Im Bergsträßer Kreistag wird der Beschluss, die Zahlung der Versicherung in Anspruch zu nehmen, durchgewunken, allerdings bei einiger Kritik, auch, weil der Kreis damit auf 56 000 Euro verzichtet.

Von der Staatsanwaltschaft heißt es derweil, die Ermittlungen dauerten an. Landrat Christian Engelhardt betont in der Sitzung, er sei bisher nicht von der Staatsanwaltschaft kontaktiert worden.

