Lillig löst Albrecht ab

Anzeige

Besser hätte man es nicht inszenieren können. Gerade als Reinhold Albrecht am Freitagabend in der Aula der Gewerbeschule seinen letzten Jahresbericht als Kommandant der Weinheimer Feuerwehr halten wollte, gingen im Saal die Alarmpiepser an. Ein Einsatz. Natürlich war geregelt, dass ein Trupp aus der Versammlung heraus direkt ausrücken konnte; ein Wagen stand einsatzbereit vor der Tür. Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ging trotzdem weiter. Aber wieder einmal war klar: Die Wehr wird gebraucht, Tag und Nacht und egal, was gerade stattfindet: Man kommt ohne die Brandschützer nicht aus.

Es war ein symbolischer Ort. Vor 20 Jahren wurde Reinhold Albrecht in der Aula der Gewerbeschule zum Kommandanten der Weinheimer Feuerwehr gewählt. Jetzt verabschiedete er sich an gleicher Stelle. Morgen wird Albrecht offiziell in der Stadthalle aus dem Amt verabschiedet. Er ist der dienstälteste Weinheimer Kommandant aller Zeiten.

Lob von OB Bernhard

Oberbürgermeister Heiner Bernhard würdigte Albrecht als Kommandant mit hohem Sachverstand und Vermittlerqualitäten. Die Position als hauptamtlicher Leiter und Mitarbeiter der Stadt und als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr sei eine, „die den Stelleninhaber oft zwischen den Stühlen sitzen lässt“. Und das sei bekanntlich nicht immer eine bequeme Haltung. Albrecht habe die Wehr in seiner Amtszeit aber weiter entwickelt und gut für die Zukunft aufgestellt. Die Sicherheit der Weinheimer Bürger beim Brandschutz sei „auf sehr hohem Niveau“, die Wehr in der Region „spitze“.