Lindenhof: Ab 7. März auf dem Pfalzplatz

. Die Stadt gestaltet den Meeräckerplatz neu – da machen die Marktstände Platz. Doch die Einkaufsqualität wird dadurch nicht geschmälert: Alle Händler werden auch in der Zeit der Baumaßnahme ihr Angebot im Lindenhof bereitstellen, so dass Obst und Gemüse, Backwaren, Fleisch, Milchprodukte und mehr in gewohnter Qualität und Auswahl auf die Kunden warten. Ab dem 7. März bis in den Herbst hinein ziehen die Marktstände auf den nahe gelegenen Pfalzplatz um, wo sie dann wie gewohnt mittwochs und samstags von 7 bis 13.30 Uhr zur Versorgung der Stadtteilbewohner mit frischen Lebensmitteln und mehr beitragen. Es ist der größte Stadtteilmarkt Mannheims mit einem besonders breit gefächerten Angebot und mehr als 20 Händlern: Der Markt in Lindenhof im Westen der Quadratestadt bekommt zeitweise einen neuen Standortimp