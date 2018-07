Linie-10-Ausbau soll erst 2021 beginnen

Anzeige

Der Förderbescheid ist auch deswegen so wichtig, weil der Stadtrat erst nach der genauen Kostenaufteilung das Projekt definitiv absegnen kann. Große Diskussionen sind dabei nicht zu erwarten. Denn für das Vorhaben gab es bereits vor zwölf Jahren grundsätzlich grünes Licht. Es ist völlig unstrittig – weil die Notwendigkeit angesichts maroder Gleise auf der 2,6 Kilometer langen Strecke zwischen dem Hemshof und Friesenheim offensichtlich ist.

Und erst nach dem Votum des Stadtrats kann die Verwaltung die genaue Ausführungsplanung erarbeiten. Danach muss sie das Vorhaben europaweit ausschreiben – was noch einmal mindestens ein halbes Jahr dauern wird, so die Einschätzung des Baudezernats.

Anwohner wurden vertröstet

„Wer bei diesem Projekt ungeduldig wird, droht verrückt zu werden“, ringt der Friesenheimer Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) um Fassung. Zu oft schon hat sich das Vorhaben verzögert und die Anwohner wurden vertröstet. Dabei steht die genaue Planung bereits seit vier Jahren fest. Auf Drängen des Landes fährt künftig die Straßenbahn in Alt-Friesenheim – entgegen des ursprünglichen Konzepts – doch nicht auf einem eigenen Gleisbett. Weil in der Luitpoldstraße einige Parkplätze wegfallen, sind 20 Stellplätze auf einem alten Betriebsgelände in der Kreuzstraße vorgesehen.

Auch das Konzept für den zweiten Bauabschnitt in der Hohenzollernstraße ist seit langem fertig. Es war ebenfalls schon vor Jahren geändert worden – auf Druck der Anwohner. Zwei Kreuzungen und zwei Haltestellen werden nun anders gestaltet als zunächst vorgesehen. Zudem werden mehr Parkplätze eingerichtet. Es bleibt aber dabei, dass die Straßenbahnen künftig auf einem separaten Gleiskörper fahren.

Weil der Austausch der Schienen in Alt-Friesenheim auf sich warten lässt, wird die Verwaltung in absehbarer Zeit ein anderes Vorhaben starten. Im kommenden Jahr sollen Bauarbeiter anrücken, um Abwasserrohre und Versorgungsleitungen zu erneuern, so die Stadt.

Derzeit laufen in der Luitpoldstraße immer wieder kleinere Arbeiten – allerdings aus einem anderen Grund. Regelmäßig müssen Schweißtrupps ausrücken, um gebrochene Gleisstücke notdürftig zu reparieren. Dies kommt aber nicht überraschend. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hat bereits vor sieben Jahren den dringenden Austausch der Gleise angemahnt.

