Live-Musik mit Blick zu den Burgen

Anzeige

Weinheim.Erst Kontrabass, dann Partynacht: Weinheim wird sich beim Landesturnfest von seiner besten Seite zeigen – das hat Weinheims Oberbürgermeister Heiner Bernhard schon vor zwei Jahren in Ulm auf dem Münsterplatz versprochen. Damals hat er den Staffelstab übernommen für das größte Breitensportereignis im Land, das vom 30. Mai bis 3. Juni in Weinheim Station macht, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Da schlüpft Weinheim wieder einmal in seine Rolle als Gastgeber für die Region – in diesem Fall sogar für das ganze Land. Im Mittelpunkt steht ein „Weinheimer Abend“, den das Kulturbüro organisiert, auf dem Amtshausplatz am Museum. Dieser wird über die Turnfesttage – wie der Dürreplatz – zum Veranstaltungsgelände mit Bewirtung und Bühnenprogramm. Am Freitagabend, 1. Juni, ist „Weinheim-Party“ für alle.

Stadtschänke und Burgenblick

Ab 18 Uhr bis Mitternacht gibt es auf der Bühne Live-Musik. Auf der Bühne steht die Band „SamJam“, eine der fetzigsten Partybands der Bergstraße. Die Bands spielen mit dem Rücken zur „Stadtschänke“, so dass die Bühne auf dem aufsteigenden Platz besonders gut gesehen werden kann – Burgenblick inbegriffen.

„SamJam“ wird ab etwa 20 Uhr auftreten. Ab 18.30 Uhr läutet Mimi Grimm mit den „Acoustic Pieces“ den Abend lauschig ein. Zum Kontrabass gesellen sich Gitarre und Schlagzeug. Der Stil ist jazzig mit Elementen aus Pop und Rock. wn