Livemusik, Mitmach-Aktionen, Shopping

Bensheim.Kunstmeile und verkaufsoffener Sonntag haben sich in den vergangenen Jahren als ideales Duo erwiesen, das längst zum Publikumsliebling geworden ist. Es macht einfach Spaß, am Sonntagnachmittag durch die Innenstadt zu schlendern, sich an schönem und ausgefallenem Kunsthandwerk zu erfreuen und sich in den Geschäften völlig entspannt über die aktuelle Frühjahrs- und Sommermode zu informieren.

Um 12 Uhr geht es am Sonntag an den Ständen der Kunstmeile los, die Geschäfte öffnen dann um 13 Uhr. Sowohl vor als auch hinter den Ladentüren wird anlässlich des Frühlingssonntags mehr geboten als sonst.

Einige Geschäfte locken mit speziellen Angeboten und besonderen Aktionen, und auch im Rahmen der Kunstmeile gibt es besondere Highlights. Erstmals bietet „Bensheim Aktiv“ als Veranstalter zwei Mitmach-Aktionen an. Am Bürgerwehrbrunnen vor der Faktorei können sich Kinder in der Seifenherstellung üben und am Rinnentor lädt „Saliza“ zu einem Filz-Workshop für Kinder ein.