Löffelholz – Ihr Haus für Männermode

Anzeige

Anzüge in Blau- und Grautönen– einfarbig wie auch mit Muster – sind die Renner zum Frühjahr 2018. In der Freizeit trägt „Mann“ die lässige Sportswear in hellen und leuchtenden Farben und sommerlichen Qualitäten. Leinen ist dabei das Thema Nummer eins. Große Auswahl, qualifizierte Beratung und ein perfekter Service stehen für das Fachgeschäft Löffelholz im Herzen von Bensheim. Ob modische Sportswear, ein eleganter Anzug oder das perfekte Outfit für den festlichen Anlass – bei Löffelholz gibt es Herrenmode für jedes Alter, für jeden Anspruch und für nahezu jede Figur. In den Geschäftsräumen am Wambolter Hof findet der Kunde auf über 300 Quadratmeter Verkaufsfläche das komplette Sortiment von der Krawatte bis zu den passenden Schuhen. Besonders sticht die Anzugabteilung ins Auge. Hier umfasst das Angebot eine Auswahl von über 300 Anzügen in 30 verschiedenen Designs und 40 unterschiedlichen Größen von „schlank“ über „normal“ und „untersetzt“ bis zur Spezialgröße. Speziell für Hochzeiten bieten wir einen umfassenden Service mit tollen Angeboten und können auch kurzfristig fast jeden Kundenwunsch erfüllen. Qualifiziertes Fachpersonal kümmert sich um die Wünsche des Kunden und steht mit fachkundigem und objektivem Rat zur Seite, so dass der Einkauf ein entspanntes Erlebnis mit Spaßfaktor wird. Bestell-, Änderungs- und Auswahlservice gehören zu den selbstverständlichen Serviceleistungen, die bei Löffelholz ganz groß geschrieben werden. Auch das Parken ist kein Problem. Denn für die Zeit des Einkaufs ist das Parken in den Parkhäusern im Neumarkt und Platanenallee kostenlos. Löffelholz Männermode wurde 1906 in Lorsch gegründet und ist seit 112 Jahren am Markt. Seit 1973 ist das Fachgeschäft in Bensheim, seit 1979 in eigenen Räumen am Wambolter Hof. red/pr