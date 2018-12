Lorscher Herren warten zwei Wochen auf den Aufstieg

Es war ein erfolgreiches Jahr 2018 für die Handballerinnen und Handballer aus Bensheim, Lorsch und der näheren Umgebung. Es gab keinen Abstieg, dafür überraschende Aufstiege und mancher Klassenerhalt auf der Zielgeraden wurde wie die Meisterschaft gefeiert.

Groß war der Jubel bei der Tvgg Lorsch, als nach einer Hängepartie zwei Wochen nach dem letzten Spiel klar war: Auch als Vize-Meister der Bezirksliga A darf die Mannschaft in die Bezirksoberliga aufsteigen. Damit hatte Trainer Daniel Brendle seine Mission erfüllt und übergab den Stab an den neuen Spielertrainer Dennis Rybakov, der auf dem besten Weg ist, sich gleich in der vorderen Tabellenhälfte zu etablieren.

Nicht ganz so gut läuft es hingegen für die Frauen der Tvgg Lorsch, die nach längerer Überlegung ihr Aufstiegsrecht als A-Liga-Dritter wahrnahmen, aber in der Bezirksoberliga als punktloses Schlusslicht mit dem Rücken zu Wand stehen.

Knapp dem Abstieg entronnen ist der SV Erbach als Vorletzter in der Männer-Bezirksoberliga. Im Oktober erhielt der SVE einen neuen (Spieler-)Trainer: Nemanja Skrobic löste Jozef Skandik ab, der sich wieder ganz auf das Erbacher Bezirksoberliga-Frauen-Team konzentrieren kann. Groß war der Jubel bei der HSG Fürth/Krumbach nach der souveränen Bezirksoberliga-Meisterschaft, aber in der Landesliga stecken die Odenwälder als Vorletzter derzeit im Abstiegskampf.

Frauen auf Landesebene erfolgreich

Einen Riesenerfolg feierte die HSG Bensheim/Auerbach II in der Frauen-Landesliga: Mit einem Punkt Vorsprung holte sich das Team von Trainerin Lisa Mößinger die Meisterschaft und sorgt nun in der Oberliga für Furore. Die Talentschmiede der Flames startete mit dem Ziel Klassenerhalt, der nach einer bislang überzeugenden Vorrunde souverän erreicht werden sollte. Dass die Bensheimer Männer-Reserve als Meister der C-Liga in die Bezirksliga B aufstieg, komplettiert das gelungene Handballjahr der Region (siehe jeweils nebenstehenden Bericht).

Die Landesliga gehalten haben die Handballerinnen des TuS Zwingenberg. Von vielen nicht für möglich gehalten, rettete sich das Team von Trainer Matthias Kremer auf der Zielgeraden, wurde Viertletzter. In der laufenden Runde scheint Zwingenberg in ruhigerem Fahrwasser: Als Fünfter mit 11:9 Punkten überwintert der TuS. me

