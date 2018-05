Ludwigshafener kümmert sich um Hongkongs Müll

Anzeige

In den Meeren schwimmen geschätzte 140 Millionen Tonnen Plastikmüll. Ein Schiff namens „Seekuh“ soll Teile davon aus dem Wasser fischen. Das ist die Idee des Vereins „One Earth – One Ocean“, der vom deutschen Unternehmer Günther Bonin gegründet wurde. Holger Borchert (Bild, Mitte) aus Ludwigshafen und seine Frau Ulli vertreten den Verein in Hongkong, wo die schwimmende Müllabfuhr zum Einsatz kommt. Borchert: „Das Schiff hat den Vorteil, dass es flexibel einsetzbar ist. Es kann auseinandergeschraubt, in Container verpackt und an die Orte verschifft werden, wo es aufräumen soll.“