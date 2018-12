Maas sichert dem Irak Hilfe zu

Bagdad.Ein Jahr nach dem militärischen Sieg über die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ruft die irakische Regierung die nach Deutschland geflüchteten Landsleute zur Rückkehr auf. „Wir hoffen, dass diese Bürger freiwillig in den Irak zurückkehren werden“, sagte der irakische Außenminister Mohammed Ali al-Hakim gestern nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas (Bild) in Bagdad. Die Sicherheitslage im Irak bezeichnete er als „exzellent“ und „stabil“. Maas, der mit einem Transportflugzeug Transall anreiste, sagte dem Irak Hilfe beim Wiederaufbau und der Verbesserung der Lebensverhältnisse zu – auch um ein Wiedererstarken des IS in dem vom Krieg erschütterten Land zu verhindern. dpa (Bild: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018