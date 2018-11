Magische Momente mit Musik

Volkstrauertag mit Feuerwehrmusikkorps und MGV Liederkranz, Inthronisation der Stadtprinzessin, Feier zum 50-jährigen Bestehen der Lebenshilfe: Die – noch unvollständige – Aufzählung, die Bürgermeister Matthias Baaß allein für ein einzelnes normales Wochenende präsentierte, machte nach seinen Worten eines deutlich: „Es zeigt, wie viel Ehrenamt es an jedem Tag gibt“, verdeutlichte er bei der Anerkennungsveranstaltung für Ehrenamtliche im Bürgerhaus.

Einmal im Jahr findet sie – neben vielen anderen Angeboten für Organisationen wie etwa Vereinsfrühschoppen oder Zukunftswerkstätten – statt. Sie ist gedacht als Dank für die vielen Freiwilligen, die ihre Zeit opfern, um anderen zu helfen.

Fesselnder Jackentausch

In diesem Jahr betrat Mister Sunrise die Bühne im Großen Saal, um rund 600 Gäste in eine Welt voller Magie und Musik zu entführen. Der Entertainer aus Schwetzingen bezog dabei das Publikum ständig mit ein, holte gleich reihenweise Viernheimer ins Rampenlicht, die ihm assistierten. Auch wenn ein Flaschen- und ein Kartentrick sich etwas in die Länge zogen – und für den einen oder anderen auch gut durchschaubar waren – setzte Mister Sunrise mit der Fesselung seiner Assistentin Sabrina einen ersten Glanzpunkt. Trotz verschnürter Hände gelang es ihr, binnen Sekunden dem Gast Rüdiger das Jackett zu entwenden und es selbst anzuziehen. „Das war jetzt schon beeindruckend“, meinte eine Besucherin.

Als musikalisch sehr vielseitig erwies sich der Zauberkünstler, als er mit seinem „Hupomobil“ verschiedenste Stücke und Stilrichtungen erklingen ließ – von „Kalinka“ und „Berliner Luft“ über Dixie, Gospels und Rock’n’Roll bis hin zum Sportpalastwalzer. Gerade bei den Musikstücken gelang es dem Entertainer, das Publikum mitzureißen, der Funke sprang regelrecht über.

Dennoch kam die Show nicht bei allen gut an. „Uns ist die Zeit zu schade, das ist ja Kindergarten-Niveau“, beklagten sich zwei Frauen in der Pause – und gingen lieber nach Hause. Offenbar ging es auch anderen so, denn nach der Halbzeit hatten sich die Reihen im Saal doch etwas gelichtet.

Dabei verpassten die, die gegangen waren, einige Höhepunkte. Denn die zweite Hälfte hatte es insgesamt etwas mehr in sich – etwa bei den blitzschnellen Kostümwechseln von Assistentin Sabrina oder dem Kastentrick, bei dem sich die Frau quasi auflöste.

Zu den Anerkennungsabenden lädt die Stadt seit 1998 ein. Zum Auftakt betraten damals die „Spreekomödianten“ die Bühne. Mehrfach zu Gast waren der Odenwälder Shanty Chor (1999, 2008, 2012) und afrikanische Musiker (2000, 2007, 2010, 2014).

Auch über Theateraufführungen durften die Ehrenamtlichen sich freuen, etwa bei den Auftritten von Chawwerusch (2002), Schwarz-Licht-Theater Velvets (2003) oder Kikeriki (2011).

Als Kabarettisten traten unter anderem Christian „Chako“ Habekost (2004), Detlev Schönauer als Jacques (2013) sowie Spitz und Stumpf (2015) auf. Im vergangenen Jahr gab es bei der „Night of the Champions“ eine rein lokale Show – mit den Viernheimer Allstars. bhr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018