Maimarkt in Mannheim ist Kult

Es ist der Treffpunkt der Region, und der Andrang ist groß: Wieder zieht es viele Besucher auf den Mannheimer Maimarkt, Deutschlands größte Regionalmesse – im Bild: der Trubel am Einfang. Allein an den ersten Tagen sind knapp 160 000 Menschen auf das Messe-Gelände geströmt. Dort bieten in 47 Hallen rund 1400 Aussteller mehr als 20 000 Produkte und Dienstleistungen. Handwerker, Gartenfans und Genussmenschen können an den Ständen verkosten, mitmachen, ausprobieren. Der Maimarkt hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und kann noch bis zum 8. Mai besucht werden.