Mainz ehrt Helmut Kohl mit eigenem Platz

Die Stadt Mainz hat dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl mit einem eigenen Platz ein bleibendes Andenken geschaffen. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner nannte den im vergangenen Jahr gestorbenen CDU-Politiker am Dienstag einen Motor Europas. „Helmut Kohl war der größte Rheinland-Pfälzer, den unser Land hervorgebracht hat“, sagte sie. Der in Ludwigshafen geborene Kanzler wäre in dieser Woche 88 Jahre alt geworden. Auch die Stadt Speyer ehrt Kohl mit der Benennung einer Straße. Die Rheinpromenade der Domstadt soll bald „Helmut-Kohl-Ufer“ heißen.