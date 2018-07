Malen und Gestalten mit Kindern

Anzeige

Im Rahmen des Weinheimer Kultursommers veranstalten Loraine Heil und Horst Busse in ihrem Atelier in der Untergasse 27 wieder Kinderkurse zwischen dem 13. August und 7. September. Sie finden montags bis freitags täglich von 14 bis 18 Uhr statt. Schwerpunkte sind Malen und plastisches Gestalten. Die Kinder stellen Farben selbst her. Es entstehen Bilder, Reliefs, Skulpturen oder Bücher, die die Kinder am Ende mit nach Hause nehmen können.

Folgende Kreativkurse werden angeboten: vom 13. bis 17. August, vom 20. bis 24. August, vom 27. bis 31. August und vom 3. bis 7. September. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 06201/187897 oder E-Mail info@weinheimer-malkurse.de (Internetseite: www.weinheimer-malkurse.de). wn